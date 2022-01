Destaques 20/01/2022 14:22 Alta Floresta: Mulheres ficam feridas após colisão e motorista foge sem prestar socorro Duas mulheres de 32 e 22 anos, ficaram feridas após uma colisão entre uma motocileta e um carro na avenida Castro Alves, setor J em Alta Floresta. O acidente aconteceu por volta das 20h00 de ontem, quarta-feira (19) e as vítimas socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro.



De acordo com informações da Polícia, a condutora da moto Biz relatou que seguia pela via pública sentido centro, quando o veículo Strada vinha no sentindo contrário indicando seta para entrar na rua J-4 a direita, porém, o condutor avançou via preferência da motociclista, atingindo e causando-lhe lesões corporais.

O condutor da picape Strada fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

