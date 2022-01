Destaques 20/01/2022 20:54 Redação I Nativa News Alta Floresta registra 391 de casos e 154 óbitos por Covid-19 Foto: Reprodução De acordo com o mais recente boletim divulgado pela prefeitura de Alta Floresta, o número de casos ativos de covid-19 subiu para 391. Segundo os dados emitidos na noite desta quinta-feira (20). O município registrou mais um óbito em decorrência da covid-19. Assim o município já acumula 154 óbitos desde o início da pandemia. O óbito que consta no Boletim Epidemiológico de 20 de janeiro foi identificado pela Secretaria Municipal de Saúde como sendo as iniciais D.O feminino de 78 anos, hipertensa, com óbito registrado na segunda-feira (17/01/2022). O caso de óbito a causa registrada é COVID-19. Atualmente são 02 leitos de UTI vagos no Hospital Regional Albert Sabin. Os 10 leitos do Hospital e Maternidade Santa Rita, que atende regulados do SUS em convênio com o Governo do Estado, 03 estão ocupados. Ocupam o ranking de casos ativos, bairro Cidade Alta, Boa Nova, Industrial, Zona Rural, Setor D, Setor J e Cidade Bela.

