O médico Luiz Vagner Golembiouski viralizou nas redes sociais nesta semana após um vídeo em que ele faz um desabafo na porta da policlínica de Alta Floresta. A unidade estava lotada e o clínico geral foi explicar a situação e a causa da demora.

Com o aumento dos casos de gripe e covid, a unidade ficou lotada e, mesmo com a contratação de mais um médico, o atendimento continua lento por causa do alto número de pessoas que procuram a policlínica. Após reclamações e ligações para políticos, o médico foi até à porta da policlínica e fez um "discurso" aos pacientes que esperavam nas tendas do lado de fora da unidade de saúde.