O roubo foi registrado na tarde desta quinta-feira (20) em uma rede de lojas de eletrodomésticos no centro do município. Dois homens de arma em puno anunciaram o roubo do malote da empresa. Com a rápida ação dos militares do grupamento tático da Polícia Militar, três pessoas foram detidas e uma morta em confronto, já no início da noite.



Após o roubo, os militares seguiram em diligências, com apoio da Agência Regional de Inteligência, dois envolvidos no roubo foram identificados. Já no bairro Vila Nova, foi localizada uma mulher de 27 anos, que fez contato com outros dois suspeitos. Na residência foram localizados uma grande quantia em dinheiro, e produtos entorpecentes.



Um dos envolvidos no roubo, tentou fuga pelos fundos da residência, realizando disparo contra a guarnição de Força Tática, que revidou a agressão. O suspeito identificado como Jonatan Willian Francisco de 26 anos, vulgo “Perereca”, foi alvejado, socorrido ao Hospital Regional, mas não resistiu.



Foram recuperados parte do dinheiro levado e produto entorpecente foram apreendidos. Três pessoas detidas, uma mulher de 27 anos e dois homens, de 42 e 60 anos foram conduzidos.