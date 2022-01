Destaques 21/01/2022 12:26 Gazeta Digital RISCO DE RAIOS E ALAGAMENTO: Fim de semana tem alerta de temporais para 100 cidades de MT Foto: @NativaNews Fim de semana será de calor de até 37°C e chuva intensas em algumas cidades de Mato Grosso. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem aviso de temporais para 100 cidades. O alerta é de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Cuiabá terá um fim de semana quente e com pancadas de chuva isoladas. Nesta sexta-feira (21), os termômetros marcam entre 23°C e 36°C. A previsão é a mesma para o sábado (22). Já o domingo (23) será mais quente, com variação de 24°C e 37°C.

Chapada dos Guimarães vai ter mínimas entre 21°C e 22°C nos próximos dias. As máximas vão de 34°C a 36°C. O céu estará com muitas nuvens e pancada de chuva isolada.

A previsão para Cáceres é de mínimas entre 24°C e 25°C. As máximas vão de 36°C a 38°C. Os dias serão cinzas e pode garoar.

Em Sinop as temperaturas mais baixas vão de 22°C a 23°C. As máximas variam de 31°C a 33°C. Alta Floresta vai ter mínimas entre 23°C e 25°C nos próximos dias. As máximas variam de 33°C a 34°C.

Rondonópolis há chance de chuva isolada. As temperaturas vão de 23°C a 24°C. As máximas ficam entre 34°C a 35°C. Confira cidades sob alerta Acorizal

Alta Floresta

Alto Araguaia

Alto Garças

Alto Paraguai

Alto Taquari

Apiacás

Araguainha

Araputanga

Arenápolis

Aripuanã

Barão de Melgaço

Barra do Bugres

Brasnorte

Cáceres

Campo Novo do Parecis

Campos de Júlio

Campo Verde

Carlinda

Castanheira

Chapada dos Guimarães

Cláudia

Colíder

Colniza

Comodoro

Conquista D'Oeste

Cotriguaçu

Cuiabá

Curvelândia

Denise

Diamantino

Dom Aquino

Feliz Natal

Figueirópolis D'Oeste

Gaúcha do Norte

General Carneiro

Glória D'Oeste

Guarantã do Norte

Guiratinga

Indiavaí

Ipiranga do Norte

Itanhangá

Itaúba

Itiquira

Jaciara

Jangada

Jauru

Juara

Juína

Juruena

Juscimeira

Lambari D'Oeste

Lucas do Rio Verde

Marcelândia

Matupá

Mirassol d'Oeste

Nobres

Nortelândia

Nossa Senhora do Livramento

Nova Bandeirantes

Nova Brasilândia

Nova Canaã do Norte

Nova Guarita

Nova Lacerda

Nova Marilândia

Nova Maringá

Nova Monte Verde

Nova Mutum

Nova Olímpia

Nova Santa Helena

Nova Ubiratã

Novo Horizonte do Norte

Novo Mundo

Novo São Joaquim

Paranaíta

Paranatinga

Pedra Preta

Peixoto de Azevedo

Planalto da Serra

Poconé

Ponte Branca

Pontes e Lacerda

Porto dos Gaúchos

Porto Esperidião

Porto Estrela

Poxoréu

Primavera do Leste

Reserva do Cabaçal

Rio Branco

Rondolândia

Rondonópolis

Rosário Oeste

Salto do Céu

Santa Carmem

Santa Rita do Trivelato

Santo Afonso

Santo Antônio do Leste

Santo Antônio do Leverger

São José do Povo

São José do Rio Claro

