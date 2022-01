Destaques 21/01/2022 18:17 Redação I Nativa News 'Clonagem' de perfil: golpistas usam foto de ex-secretário de esportes de Alta Floresta para aplicar golpe Golpes por meio do mensageiro WhatsApp são aplicados com grande frequência em todo o país. Utilizar a foto do perfil de uma pessoa conhecida na sociedade para pedir dinheiro emprestado é um dos golpes mais utilizados. Na manhã desta sexta-feira (21) o ex-secretario de esportes do município, Zamir Mendes, levantou o alerta de que não trocou o número, para que pessoas conhecidas que recebam mensagem não enviem valores. Um dos chamados via WhatsApp foi para o irmão do ex secretário. Na mensagem o golpista dizia ter trocado o número e que precisa pagar umas contas e que estava sem acesso aos aplicativos bancários, pedindo uma transferência em conta de uma mulher. O valor pedido foi de R$ 2.721,00.

A mãe de Mendes também foi contactada e estava prestes a realizar um empréstimo para juntar a quantia de R$ 3 mil para auxiliar o filho. O golpista enviou uma foto do ex secretário na tentativa de confirma a identidade, mas não conseguiu aplicar os golpes na família. Diante a situação, o alerta foi emitido em grupos de WhatsApp, onde o ex secretário está na tentativa de evitar que outras pessoas caiam no golpe e acabem por enviar valores ao golpista.

