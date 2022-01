Destaques 22/01/2022 08:41 Arão Leite/J. Cidade PILOTO DE FUGA: Ladrões teriam comprado droga para comemorar roubo em AF Foto: Divulgação O roubo na quinta-feira que terminou com a morte de um envolvido e três pessoas presas em Alta Floresta, seria comemorado. De acordo com informações levantadas pela PM e já publicadas antes pelo site Notícia Exata, a mulher de 27 anos revelou que parte do dinheiro roubado foi usado na compra de droga e que o entorpecente seria para consumo em uma festa em comemoração ao resultado do assalto.

Informações que no roubo foram levados cerca de 19 mil reais. A Força Tática da PM recuperou em torno de sete mil reais. Jonathan Willian Francisco, de 26 anos teria articulado tudo e a mulher era a condutora da moto, o piloto de fuga’ durante a ação criminosa.

Na casa onde o bando foi cercado aconteceria a comemoração do resultado do roubo. Mas a polícia chegou antes. No local foi encontrada pistola, munição, dinheiro e droga. Maconha, pasta base e outros produtos ilícitos. Um homem de 42 anos e outro de 60 anos também foram presos. Todos passam a ser investigados pela Polícia Civil.

