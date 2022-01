Destaques 22/01/2022 15:38 Redação I Nativa News Jovem é morto com golpe de faca após briga em bar em Apiacas Foto: Reprodução O caso foi registrado por volta das 03h na manhã deste sábado (22) próximo à um estabelecimento comercial na zona rural do município de Apiacás. O jovem foi morto com golpes de faca, o caso informado à Polícia Militar e encaminhado à Polícia Judiciária Civil para ser investigado. Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o jovem foi identificado apenas pela alcunha de “Matraca”. A vítima estava em um bar, quando deixou o local, uma testemunha relatou à polícia que viu uma motocicleta se aproximar do jovem e cometer o crime. Uma ambulância do Hospital Municipal foi acionada, mas os socorristas encontraram o jovem já sem vida, com perfurações na região do tórax e barriga.

