22/01/2022 17:13 Só Notícias/Herbert de Souza e Lucas Torres, de Sorriso Acidente na BR-163 em Sorriso envolve duas carretas e um ônibus Foto: Divulgação Duas carretas e um ônibus se envolveram em um acidente, por volta do meio-dia, no quilômetro 752 da BR-163, em Sorriso. Não houve feridos e foram registrados apenas danos materiais. Um dos motoristas envolvidos afirmou que um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem, causando o acidente. Essa versão foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ainda será apurada. Um dos motoristas teve ferimentos na mão. Os condutores da outra carreta e do ônibus não ficaram feridos. De acordo com a concessionária que administra a rodovia federal, todos os envolvidos recusaram atendimento médico. Após prestar esclarecimentos à PRF, o motorista do ônibus foi liberado para continuar viagem. O tipo e a causa do acidente serão apontados pela PRF.

