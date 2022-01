Destaques 22/01/2022 18:33 G1MT Secretária de Saúde de Alta Floresta defende médico que fez desabafo 'Estão trabalhando de forma sobre-humana' Segundo ela, em média 50 pessoas eram atendidas com sintomas gripais e saltou para 236 nesta semana. Foto: Reprodução A secretária de Saúde do município de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, Sandra Mello, saiu em defesa do médico Luiz Vagner Golembiouski, que perdeu a paciência em meio ao expediente de uma unidade de saúde referência em atendimento para a Covid-19, depois que uma paciente reclamou da demora. Segundo ela, a média de atendimentos na unidade era 50 pacientes início do mês e subiu para 236 doentes nesta semana. Eram 20 amostras de exames RT-PCR coletadas por dia no começo do mês. Agora, são enviadas ao laboratório cerca de 200 amostras por dia, sem contar os testes de antígenos que são feitos nas unidades de saúde. "A equipe realmente está trabalhando de forma sobre-humana", disse a secretária. A secretária de Saúde afirma que outro médico foi contratado para dar suporte ao trabalho na unidade de saúde que atende pessoas com síndromes gripais somente para dar alta aos pacientes. Assim, desafoga o médico que faz o atendimento aos pacientes que procuram o posto de saúde. "Cada médico atende uma média de 90 pessoas por dia. Então, não tem como nós avançarmos no serviço à população até por falta de espaço, que não comporta mais equipes trabalhando em paralelo", destacou. Segundo ela, os dois médicos da unidade atendem, em média, 90 pacientes, cada. Destaca que, nesse momento, não há como avançar nos serviços de atendimento, até por uma falta de espaço físico. "Nossa capacidade máxima de atendimento já foi atingida. Para atender melhor a população, nós aumentamos o número de médico somente para alta. Esse médico está dando uma média de 56 altas por dia. O restante sobra para atendimento", argumentou. A secretária pontou que por isso os atendimentos estão demorando e destacou o cansaço da equipe de saúde, como foi dito pelo médico no vídeo.

