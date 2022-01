Destaques 23/01/2022 07:15 Arão Leite/J. Cidade Motorista que fugiu após matar motoqueiro atropelado na MT-206 é ouvido e liberado Foi enterrado no final da tarde de quinta-feira (20), no município de Paranaíta, o corpo de Valdomiro Gaspar Dos Santos. O trabalhador de 55 anos foi vítima fatal de um acidente na Rodovia MT-208, na conhecida curva do Rio Sucuri, a cerca de 13 quilômetros do núcleo urbano de Paranaíta. A vítima estava de moto quando atropelada por uma picape Strada, branca, que era conduzida por um menor. O motorista após bater violentamente e jogar a moto dentro do mato e matar a vítima na hora, fugiu do local. No dia seguinte no entanto, se apresentou à Delegacia Municipal de Polícia Civil ao lado do pai e de uma advogada. Leia mais: Motociclista morre após ser atingido por picape na MT-206 em Paranaíta Quem confirmou a informação foi o delegado Antenor Pimentel que ressaltou ainda não ter como prende-lo, já que o autor do homicídio culposo não estava mais em situação de flagrante. O delegado disse ainda que a Polícia Civil vai apurar a responsabilidade do pai em relação ao filho sem ter autorização para dirigir estar em uma rodovia dirigindo um carro e que acabou matando uma pessoa. O caso é conduzido pela Delegacia de Paranaíta.

