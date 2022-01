Destaques 23/01/2022 14:00 Bombeiros capturam cobra jararaca em chassi de caminhão, em Alta Floresta A serpente foi capturada por militares do Corpo de Bombeiros no início da noite deste sábado (22) no bairro Jardim das Flores em Alta Floresta. Identificada como jararaca, a serpente é peçonhenta e foi levada para soltura em área adequada. O chamado foi registrado após a serpente ser vista no eixo traseiro de um caminhão caçamba, no quintal da residência. No local os militares realizaram a captura e transporte da serpente, que foi devolvida ao habitat. As jararacas fazem parte de uma família de cobras peçonhentas chamada Viperidae. Chamamos as cobras de animais peçonhentos e não venenosos, pois existe uma diferença entre esses termos: Animais peçonhentos apresentam uma estrutura capaz de inocular o veneno, que no caso das cobras são dentes específicos; animais venenos não apresentam uma estrutura inoculadora de veneno. A alimentação de roedores ser inclusive um dos fatores pelos quais esses animais também ocorrem em áreas urbanas: Onde existem pessoas, existe lixo e entulho, que por sua vez atraem ratos, que atraem as jararacas, que encontram nessas áreas tudo que precisam, alimento (ratos) e abrigo (entulho). Por isso é importante manter o ambiente limpo, para assim evitar um acidente ofídico com essa espécie, principalmente se você mora próximo a fragmentos florestais.

