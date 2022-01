Homem de 26 anos que não teve a identidade divulgada foi preso neste domingo (23), após tentar mostrar o pênis para a dona do hotel onde estava hospedado, no centro de Nova Monte Verde. A vítima tinha 60 anos de idade.



De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada às 00h17. No local, a idosa disse aos militares que estava na recepção do seu hotel, quando foi solicitada pelo hóspede. Quando se aproximou, o suspeito colocou a mão no pênis e disse “vem aqui, vem”. A mulher ficou com medo de ser violentada sexualmente e, por isso, chamou a polícia. Diante da situação, os militares, então, se dirigiram até o quarto do suspeito.

Ele foi preso após revista pessoal, mas antes disso tentou reagir à detenção. O hóspede deve responder por ocorrência de natureza diversa e, possivelmente, importunação sexual. O crime é previsto no Art. 215-A do Código Penal, com pena mínima de 1 ano e pena máxima de 5 anos de prisão, se não constatada a ocorrência de delito ainda mais grave.