Destaques 24/01/2022 07:42 Redação I Nativa News Alta Floresta: Caminhonete carregada com 2 mil litros de diesel é furtada durante a madrugada deste domingo (23) Polícia Militar fez busca, mas o veículo não foi localizado Foto: Arquivo Nativa News Uma caminhonete Ford F-4000, placa NUA-8279 foi furtada na madrugada de ontem, domingo (23), em frente ao antigo prédio da Caixa Econômica, na avenida Ludovico da Riva em Alta Floresta. Conforme relato do Boletim de Ocorrência, a vítima de 60 anos disse a policia que estava em seu apartamento quando ouviu um barulho então desceu e viu que a caminhonete já não se encontrava mais no local. De acordo com a proprietária, o fato ocorreu por volta das 03h00, além do veículo furtado, foram levados dois mil litros de óleo diesel e também dois mil reais em dinheiro. Segundo a comunicante caminhonete estava carregada com compras que seriam levadas para o garimpo. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal.

