O capotamento foi registrado no KM 137 na rodovia MT-320, próximo ao município de Colíder. O condutor, do município de Sorriso, ficou sob cuidados médicos, com vários ferimentos, conforme registro da concessionária Via Brasil.



Fato registrado pouco após as 23h na noite deste domingo (23). O condutor do veículo S-10 perdeu o controle da direção do veículo saindo da pista e capotando. Morador de Sorriso, o condutor foi identificado como Rafael Segalla de 42 anos.