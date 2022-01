Destaques 24/01/2022 14:24 THAIZA ASSUNÇÃO - MIDIA NEWS PT: Lúdio defende mulher ao Governo e cita seis nomes, entre eles, a da vereadora Ilmarli de Alta Floresta O deputado estadual Lúdio Cabral defendeu que o Partido dos Trabalhadores (PT) apresente uma candidatura feminina na disputa pelo Governo do Estado em 2022. Segundo ele, o PT tem pelo menos seis nomes com boas chances para enfrentar o desafio. O parlamentar citou como possíveis pré-candidatas; a deputada federal Rosa Neide, a vereadora por Cuiabá Edna Sampaio; a vereadora por Sinop, Professora Graciele; e vereadora por Alta Floresta, Ilmarli; a ex-candidata a vice-prefeita na Capital Vera Bertolini; e a ex-candidata a vice em Rondonópolis, Professora Bia. “Eu tenho defendido que tenhamos uma mulher candidata a governadora. Nós precisamos encontrar um nome novo, que tenha a capacidade de nos representar na disputa majoritária. Quadros qualificado para isso, o PT tem com tranquilidade”, disse. Conforme o parlamentar, o PT “tem o dever” de construir uma chapa para disputar o Palácio Paiaguás, principalmente, para fazer palanque ao ex-presidente Lula – que deve concorrer à Presidência da República. “Nós temos duas grandes responsabilidades. A primeira é de assegurar o palanque legítimo para campanha do Lula para Presidente da República. Segundo, nós precisamos apresentar um projeto alternativo para o Estado de Mato Grosso em oposição a esse modelo de governo do atual governador do Mauro Mendes”, disse. “Mato Grosso hoje é governado para os ricos. Para concentrar renda e riqueza nas mão poucos, para destruir a nossa biodiversidade, as nossas riquezas naturais e para fragilizar cada vez mais os serviços públicos”, acrescentou. Para Lúdio, as discussões em torno desse projeto já estão atrasadas. “O partido ainda está muito tímido. Na minha opinião, nós já deveríamos estar debatendo com mais com mais profundidade, com mais objetividade, a formação dessa nossa dessa nossa chapa, de uma candidatura ao governo e já do debate de um programa pra Mato Grosso”, afirmou. “Ao mesmo tempo em que nós temos que construir candidaturas bem distribuídas pelo território, bem distribuídas por área de atuação tanto para Câmara dos Deputados quanto para quanto para Assembleia Legislativa para gente manter e ampliar a nossa representação”, finalizou.

