Destaques 25/01/2022 05:57 Arão Leite/J. Cidade Ladrões invadem igreja no centro de AF e levam equipamentos de banda O final de semana em Alta Floresta foi marcado por vários furtos principalmente na região central. Entre os casos registrados, destaque para um no canteiro central, ao lado do Fórum da Comarca. O prédio arrombado é o da Iª Igreja Presbiteriana.

De acordo com informações, ladrões estouraram uma janela da parte lateral ao lado do ginásio de esportes e pelo local tiveram acesso ao templo de onde foram levados praticamente todos os instrumentos da banda.

Conforme informações, após levantamentos foi constatado que foi subtraído uma TV Led de 40 polegadas; uma guitarra Strimberg; 1 contrabaixo 4 cordas Gianini; 1 Datashow projetor Epson; 1 fonte de piano elétrico; 2 alto falante Stanner, entre outros produtos.

Mas não foram apenas instrumentos musicais levados. O local para passa por uma obra e havia muitas ferramentas do construtor que sentiu falta de 1 serra elétrica Dewalt: 1 furadeira da mesma marca: o motor tipo rabeta, marca Búfalo: 2 extensões 20 metros: 1 máquina de solda marca Babozzi: 1 lixadeira rotativa Bosch: e 1 motor aspirador de folhas. “E na loja da frente arrombaram uma janela e furtaram um notebook”, contou uma vítima.

Não há informações sobre a autoria dos crimes.

