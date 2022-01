Destaques 25/01/2022 11:10 Prefeitura de Apiacás realiza leilão online e presencial de veículos e sucatas nesta quarta-feira (26) A Prefeitura de Apiacás realizará nesta quarta-feira 26 de janeiro no plenário da câmara municipal, o leilão que venderá pela melhor oferta e no estado em que se encontra, veículos oficiais patrimonialmente classificados como bens inservíveis. O leilão acontecerá a partir das 09 horas, no plenário da câmara municipal, situado Av. Ludovico da Riva Neto, nº 206 - Bom Jesus. O edital nº 001/2022, sendo conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial Álvaro e pode ser acessado clicando download 20220111074140edital001.pdf Poderão participar do leilão pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas e pessoas jurídicas devidamente inscritas no CNPJ. Para participação on-line, será obrigatoriamente exigido do licitante, caução em dinheiro, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser depositado na conta bancária do leiloeiro, que a informará no momento do cadastro. Depósito em envelope/caixa eletrônico, só será validado após confirmação em conta. Se o licitante arrematar, o valor depositado será abatido no preço ou na comissão do leiloeiro. Se nada arrematar, será devolvido após o leilão, em até 48 horas. Os bens em licitação constituem 19 itens descritos e relacionados no site do leiloeiro www.alvaroantonioleiloes.com.br, e encontram-se à disposição dos interessados. O leilão será presencial e eletrônico. Entre os itens leiloados estão Fiat Uno, Motocicleta, Caminhonete Nissan, Caminhão Ford, Ônibus Mercedes Benz, Trator Valtra, Van Peugeot e Motoniveladoras. Além de Carcaças de Pá carregadeiras e outras sucatas.

