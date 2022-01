Destaques 25/01/2022 11:58 Assessoria | PMAF Ambulantes irregulares são multados no centro de Alta Floresta Foto: Divulgação A Prefeitura, por meio da diretoria de fiscalização tributária, intensifica a ação de orientação e fiscalização junto aos comerciantes ambulantes da cidade. No início deste mês de janeiro dois ambulantes sofreram sansões por descumprimento à Lei Municipal nº 2534/2019. A equipe de fiscalização tributária identificou o comércio ambulante de hortifruti, sem alvará de licença e funcionamento. Na ocasião, 31 caixas com uvas e morango ficaram retidas até o pagamento da multa, que somou R$ 388,20. A outra abordagem aconteceu no centro do município, o comerciante ambulante de carteiras, cintos, relógios, caixas de som e outros produtos do gênero, se apresentou como morador do município de Sinop, já reincidente com multas a serem pagas, teve a mercadoria retida até o pagamento da multa, também no R$ 388,20. Ambos os ambulantes tiveram suas mercadorias entregues após os pagamentos. Conforme regulamentado pela Lei Municipal nº 2534/2019, todo comércio ambulante, deve realizar o pagamento da taxa de licença e funcionamento. Este serviço é regularizado na prefeitura.

