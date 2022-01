Destaques 25/01/2022 15:33 Inscrições para concurso de professor no IFMT são prorrogadas até o dia 30 As inscrições para o Concurso Público para seleção de docentes foram prorrogadas até o dia 30 de janeiro de 2022. A oferta é de 12 vagas de cargo efetivo no Magistério Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), distribuídas nas áreas de: agronomia, biologia, educação física, engenharia civil, engenharia de alimentos, informática, matemática, pedagogia e sociologia. Com remuneração inicial de R$4.930,64 a R$10.074,18. O candidato deve fazer a inscrição no site – selecao.ifmt.edu.br. Após realizar a inscrição, deve gerar e imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição para o cargo de Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é de R$160,00 (cento e sessenta reais). A prova objetiva será aplicada no dia 20 de março de 2022 e a prova de desempenho didático será nos dias 23 e 24 de abril de 2022. A prova de títulos (entrega de títulos/documentos) será no dia 15 de maio de 2022. O resultado do concurso está previsto para ser divulgado no dia 07 de junho de 2022. Para ler o edital nº 126/2021 acesse o endereço eletrônico: http://selecao.ifmt.edu.br.

