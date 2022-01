Destaques 26/01/2022 06:23 Redação I Nativa News Servidora de Nova Bandeirantes morre por complicações da Covid-19 A servidora pública de Nova Bandeirantes, Rozana Martins de Oliveira Quina, morreu na tarde desta terça-feira (25) em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. A informação foi repassada pela secretaria de saúde. De acordo com informações, a servidora estava internada em um hospital de Alta Floresta para o tratamento da Covid-19. Em nota, a prefeitura através da secretaria de saúde manifestou pesar pela morte da servidora que trabalhava na recepção da unidade hospitalar do município. Ela tinha 52 anos e trabalhava há 18 anos trabalhava na prefeitura de Nova Bandeirantes. COVID-19 EM NOVA BANDEIRNTES A Secretaria de Saúde registrou, até a tarde de terça-feira (25), 362 casos ativos, 2.210 casos confirmados da Covid-19. 1.824 recuperados, sendo registrados 30 mortes em decorrência do coronavírus. NOVO DECRETO Diante a situação, o decreto de n° 021/2022, prevê a proibição de atividades comerciais com shows, música ao vivo, festas de casamento, aniversário e do gênero, proibindo ainda as práticas de atividades desportivas. Além de reforçar os cuidados de higiene pessoal e de estabelecimentos, ainda prevendo medidas de contenção de acesso a estabelecimentos comerciais de forma a garantir que o distanciamento mínimo seja respeitado.

O mesmo decreto instituiu o comitê de enfrentamento ao novo coronavírus, constituído de 15 membros, autoridades municipais em saúde, assistência e segurança, tendo como presidente o próprio prefeito.

