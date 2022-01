Destaques 26/01/2022 08:31 Assessoria | PMAF A Prefeitura de Alta Floresta realiza a Jornada Pedagógica 2022 Preparando para o início do ano letivo, o evento reúne os profissionais da educação da rede pública municipal de ensino para a implementação do plano de contingência, das ações do ano letivo e também a apresentação do Programa Alfabetiza Alta Floresta. A Jornada Pedagógica 2022 foi aberta oficialmente às 07h30, pela Secretária Municipal de Educação, Lucineia Martins de Matos, no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta - Sispumaf. Participaram da abertura, o diretor de políticas pedagógicas, Nilson Pereira, o prefeito Valdemar Gamba e autoridades convidadas. O Programa Alfabetiza Alta Floresta trás ao Brasil, tendo o município como pioneiro na implantação, o método IntraAct de Alfabetização, utilizado há 30 anos na Alemanha, que garante a alfabetização rápida e eficiente. Programação 25/01 - Local: SISPUMAF Público: Diretores e Coordenadores Pedagógicos 07h30min - Abertura da Jornada Pedagógica Secretária de Educação: Lucinéia Martins de Matos e Diretor de Políticas Pedagógicas: Nilson Pereira 8h- Implementação das ações para o ano letivo de 2022 - Departamento de Políticas Pedagógicas: Plano de Contingência - Nilson Pereira Orientações Pedagógicas-Educação Infantil - Elaine Cristina Orientações Pedagógicas - Ensino Fundamental - Magda Aguirre Orientações Pedagógicas - Educação Especial e Inclusiva - Luciana Amaral 11h – Almoço 13h- Apresentação do Programa Alfabetiza Alta Floresta Método IntraAct de alfabetização; Roda de conversa: Organização dos espaços para a aplicação do Método IntraAct de Alfabetização- Irene Duarte 15h45 – Intervalo

16h – Palestra: A Fisiologia das Emoções. Ministrante: Carolina Ortiz 26/01 - Local: Unidade Escolar Retorno dos profissionais; Implementação das ações escolar para o ano letivo de 2022; Organização dos espaços escolares para o início ano letivo. 27/01 - Local: LIONS Público: Professores - Pré-escolar I e II; 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental; Atendimento Educacional Especializado e Coordenadores Pedagógicos; 07h30min – Abertura do Momento Pedagógico: Diretor de Políticas Pedagógicas: Nilson Pereira da Silva; Secretária Municipal de Educação: Lucinéia Martins 8h – Acolhimento: Ciranda Musical. Msc. Solange Mara Moreschi Silva 9h - Apresentação do Programa Alfabetiza Alta Floresta, Método IntraAct Ministrante: Irene Mendes Duarte 10h - Fisiologia das Emoções | Ministrante: Carolina Ortiz

11h - Almoço

13h - Contação de história, Artes Plásticas, Desenho, Tangran e Dança na

Alfabetização. Ministrantes: - Cássia Aparecida Dall'Igna; -Kellis Gomes da Silva; -Irene Mendes Duarte; - Selma Regina Soares; - Solange Mara Moreschi Silva 15h30min - Neurociência na Educação. Ministrante: Waldiney Trujillo 28/01- Local: Escola Prof. Benjamin Padoa Público: Professores - Pré-escolar I e II; 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental; Atendimento Educacional Especializado e Coordenadores Pedagógicos; 07h30min - Estudo dirigido: Aprendizagem da leitura modica as edes corticais da visão e da linguagem verbal. Grupos de Estudo: 01: Elaine & Selma; 02: Irene & Magda; 03: Carolina & Andrea; 04: Cássia & Luciana 11h - Almoço

13h - Salas Temáticas Sala 01: A dança no currículo escolar - Solange Moreschi; Sala 02: Desenho e Artes Plásticas na Alfabetização - Kellis Gomes & Carolina Ortiz; Sala 03: O Tangran na Alfabetização - Selma Regina & Waldiney Trujillo; Sala 04: Aplicação do método IntraAct: Passo a passo - Irene Duarte & Carmélia de Santana. 29/01 - Sábado | Local: Lions Público: Professores - Pré-escolar I e II; 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental; Atendimento Educacional Especializado e Coordenadores Pedagógicos. 7h30min - Danças Circulares: Potencialidades Interculturais na formação de Professores Ministrante: Msc. Solange Mara Moreschi Silva 11h – Encerramento 31/01 - Local: Unidade Escolar e Lions Clube Atividade: Organização da escola para o início do ano letivo Público: Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino Local: Lions | Público: Profissionais de educação da Rede Municipal de Ensino de Alta Floresta; Noite de abertura do ano letivo 2022 e lançamento do Programa Alfabetiza Alta Floresta- MT 19h - Mesa de Autoridades;

19h30min - Lançamento Oficial do ano letivo: Diretor de Políticas Pedagógicas: Nilson Pereira da Silva Secretária de Educação: Lucinéia Martins de Matos Apresentação do Programa Alfabetiza Alta Floresta Profª. Irene Mendes Duarte e Médico Pesquisador Edison Neves Saraiva 20h30min - Lançamento oficial do programa Alfabetiza Alta Floresta- MT Prefeito Valdemar Gamba e Secretária Lucinéia Martins de Matos 01/02 - Terça Feira | Local: Lions Público: Profissionais de educação da Rede Municipal de Ensino de Alta Floresta; 7h30- Palestra: Neurônios Espelho e Educação Carismática Palestrante: Dr. Edison Saraiva Neves Médico Clínico Geral homeopata e Nutrólogo 9h30- Palestra: Educação na Era pós-pandemia Palestrante: Msc. Renato José Casagrande Doutorando em Educação Universidade Aveiro – Portugal 13h - Palestra: Autocuidado em época de pandemia Palestrante: Jaqueline Candido Wetter Psicóloga Clínica, Especialista em Terapia Cognitivo 14h45 – Intervalo

15h COVID-19, H1N1 e Projeto Dengue Zero Palestrante: Claudiomiro Viera | Programa Saúde na Escola 02/02 - Local: Lions Público: Profissionais de educação da Rede Municipal de Ensino de Alta Floresta; 7h30 - Palestra: TDAH e Comportamento Externalizante: Conversando com educadores. Palestrante: Dr. Duarte Guerra - Médico psiquiatra e Professor da UFMT

9h30min - Palestra: Primeiros socorros no Ambiente Escolar do Berçário I ao 9º ANO Palestrante: João Leno Moulaz Kunrath - Instrutor do SENAR

13h - Reflexão sobre a Prática Pedagógica Grupo 1 -Local: Escola Municipal Prof. Benjamin Padoa Público: Professores Alfabetizadores (1º ao 3º ano –EF) e Coordenador Pedagógico 13h - Tema: Planejamento de atividades pedagógicas Mediadores: Irene Mendes Duarte Carol Ortiz | Cássia Aparecida | Magda Aguirre Dos Santos Grupo 2 | Local: Escola Prof. Benjamin Padoa Público: Professores do Atendimento Educacional Especializado – AEE e Coordenador Pedagógico 13h - Roda de Conversa: Refletindo o Método IntraAct e sua aplicabilidade na Educação Especial. Mediadora: Luciana Amaral Machado Grupo 3 | Local: SISPUMAF Público: Professores do Ensino Fundamental (4º ao 9° ano) e Coordenador Pedagógico. 13h - Diálogo: Percepções dos Professores referente ao Processo Ensino Aprendizagem dos alunos em tempo de pandemia. Ministrante: Profª Msc. Andrea Viana Grupo 4 | Local: Lions Público: Professores e TDEIs da Educação Infantil e Coordenador Pedagógico 13h - Palestra: O fazer Pedagógico com vistas ao Desenvolvimento Cognitivo Palestrante: Profª Esp. Selma Regina S. de Souza 15h - Palestra: Linguagens na Educação Infantil X Práticas Pedagógicas Palestrante: Profª Esp. Elaine Cristina R. Viera

03/02 - Quinta Feira 07h30min - Reflexão da Prática Pedagógica Grupo 1 | Local: Escola Prof. Benjamin Padoa Público: Professores Alfabetizadores (1º ao 3º ano - EF) e Coordenador Pedagógico 07h30- Tema: Planejamento das atividades pedagógicas Mediadores: Irene Duarte |Carol Ortiz | Cássia Aparecida Dall'Igna | Magda Aguirre Grupo 2 Local: Lions | Público: Professores e TDEIs da Educação Infantil 07h30min - Palestra: Doenças Infecciosas na Primeira Infância Palestrantes: Nádia Henicka Vilela Enfermeira do Programa Saúde na Escola e Claudiomiro Viera – Coordenador do Programa Saúde na Escola 09h15min - Palestra: Vítimas de Violência-Sinais e Sintomas Emocionais na Infância. Palestrante: Drª. Léia Ribeiro – Programa FICAI 11h – almoço

13h - Reflexão da Prática Pedagógica Grupo 1 | Local: Escola Profº Benjamin Padoa Público: Professores Alfabetizadores (1º ao 3º ano –EF) e Coordenador Pedagógico 13h - Tema: Planejamento de atividades pedagógicas Mediadores: Irene M. Duarte | Carol Ortiz | Cássia Aparecida Dall'Igna e Magda Aguirre Dos Santos Grupo 2 | Local: Lions | Público: Professores e TDEIs da Educação Infantil 13h - Palestra: Corporeidade e Movimento na Primeira Infância Palestrante: Cristiane Público: Professores e TDEIs da Pré-escolar I e II e Coordenador Pedagógico 15h - Diálogo: Reflexão do Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação com a Neurociência aplicada no Método IntraAct. Mediadora: Profª Esp. Selma Regina Soares

