Destaques 26/01/2022 10:56 Só Notícias/Luan Cordeiro Alta Floresta destina R$ 956 mil para locar máquinas e ter funcionários para fazer obras Foto: Divulgação O prefeito Chico Gamba definiu abertura de licitação para locação de caminhão basculante e retroescavadeira. O certame atende a demanda da secretaria municipal de Infraestrutura e a previsão de investimento é superior a R$ 956,8 mil. Além dos veículos, a vencedora deverá fornecer motorista e operador. Na justificativa, o executivo ponderou que em relação a máquina há poucas unidades próprias e a mesma é necessária “para a recuperação de pontes e bueiros que com a alta incidência de chuvas, muitas passagens estão sendo danificadas, necessitando de reparos imediatos”. Sobre o caminhão, a prefeitura também ressaltou o acumulo de chuva nos últimos dias e isso vem danificando ruas, avenidas, perimetrais e bueiros e vicinais no perímetro rural, “dificultando as condições de trafegabilidade dos veículos, bem como impactando no escoamento de produtos agropecuários”. Neste aspecto, o local de “retirada do cascalho é distante, o deslocamento de caminhões é constante, diminuindo a quantidade de veículos disponíveis para atender outras frentes de serviços”. O caminhão deverá ter caçamba com capacidade mínima de 12 m³ e peso líquido de no mínimo 18 toneladas. Além disso, o veículo deverá ser locado por 36 meses (R$ 18,3 mil mês). O basculante será trucado, 6X2, com a documentação em dia e bom estado de conservação. Para isto, não será estabelecido uma quantidade máxima de quilometragem rodada. Já a locação da retroescavadeira será para 960 horas de serviço (R$ 360/h). A máquina deve ser 4X4, com no mínimo três cilindros, capacidade de caçamba de 1 m³, profundidade mínima de escavação de 4 metros, peso operacional de 8 mil quilos e 90 cavalos. A escolha da empresa está marcada para o dia 2 de fevereiro.

Voltar + Destaques