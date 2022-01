Destaques 26/01/2022 14:25 Inscrição de processo seletivo de Nova Monte Verde para 36 vagas se encerra amanhã (27) Seleção é destinada ao preenchimento de 36 vagas ofertadas aos profissionais com escolaridade entre níveis fundamental, médio e superior; confira A Prefeitura de Nova Monte Verde, por meio do Setor de Recursos Humanos e da Secretaria Municipal de Educação anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de 36 vagas destinadas à contratação de profissionais. Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos, conforme as respectivas unidades de lotação: EMEF Roberto José Ferreira: Professor - Pedagogia (1); Professor - Língua Portuguesa/Inglês (1); Professor - Geografia (1); Auxiliar de Sala (2); Merendeira (1); Zelador (1);

CMEI Reino Encantado: Professor - Pedagogia (6); Auxiliar de Sala (4); Auxiliar de Corredor/Banho (2);

EMEF Futuro Feliz: Professor - Pedagogia (2); Auxiliar de Sala (2); Zelador (2);

EMEF Emilio Zamproni - Fazenda JK: Professor - Pedagogia (1);

EMEF Dom João VI: Professor - Pedagogia (2); Auxiliar de Sala (1); Motorista (2);

EMEF Alto Paraiso: Professor - Pedagogia (1); Auxiliar de Sala (1);

Secretaria Municipal de Educação: Nutricionista (1) e Motorista (1). Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade entre níveis fundamental, médio e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 20 a 30 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor R$ 1.212,00 a R$ 4.450,11. Procedimentos para participação Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever até 27 de janeiro de 2022, no Departamento de Recursos Humanos, na Prefeitura. O atendimento é das 7h30 às 10h e das 13h às 16h. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de análise curricular, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção. Vigência De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade até o dia 31 de dezembro de 2022, com possibilidade de ser prorrogado. download edital_de_abertura_n_001_2022_nova_monte_verde_mt.pdf

