Destaques 26/01/2022 16:15 Assessoria | PMAF Prefeitura adquire tubos PEAD corrugados para substituir bueiros nas estradas rurais do município O Município de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, adquiriu tubos de PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) corrugado para substituição de bueiros e pontes de madeira. O material foi adquirido em três medidas de diâmetro, podendo assim, atender diferentes vazões de água. A aquisição visa garantir a continuidade nos serviços nas obras de recuperação de estradas. No total foram adquiridos 48 tubos de seis metros cada, que será usado na implantação ou recuperação de bueiros, dando maior agilidade ao processo, que necessita um curto prazo no serviço de instalação. A durabilidade prevista dos tubos é de 30 anos.

