Destaques 26/01/2022 18:16 Redação I Nativa News Alta Floresta ultrapassa 500 casos ativos de covid-19 nesta quarta-feira Foto: Reprodução Conforme os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, nesta quarta-feira (25), há 502 casos ativos de covid-19 no município. Nas últimas 24 horas foram confirmados 36 novos casos

da doença e 24 novos casos de pessoas diagnosticadas como recuperadas. Alta Floresta registra que 12261 pessoas já contraíram a doença, 11.605 já se recuperaram e 154 correspondem a pacientes com a doença que evoluíram para óbito. A ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com COVID no Hospital Regional, das 10 vagas disponíveis, 6 são ocupadas no momento, já na rede privada, dos 10 leitos, 9 estão atendendo pacientes com COVID. Conforme o boletim, não foi registrado nenhum novo óbito em comparação ao último emitido.

