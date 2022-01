A vítima é um homem de 60 anos, o caso foi registrado pouco após às 17h desta quarta-feira (26) no bairro Bom Pastor em Alta Floresta. O idoso foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin por militares do Corpo de Bombeiros com três ferimentos de arma de fogo, os suspeitos não foram localizados.



Conforme registro da Polícia Militar, o comunicante informou que a vítima reside em uma casa aos fundo, que ouviu estampidos como disparos de arma de fogo. Ainda pode perceber que dois elementos estavam em posse de um revólver prateado, momentos antes da dupla se evadir em uma motocicleta Titan de cor vermelha.

Ao perceber o idoso ensanguentado acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros e em seguida a Polícia Militar. Após colher informações do ocorrido com o comunicante, rondas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados nem identificados. A vítima estava sob cuidados médicos, com ferimentos no braço e dois no abdômen, não sendo possível a oitiva.



O caso foi registrado como tentativa de homicídio e passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.