Destaques 27/01/2022 08:49 José Vieira I Jornal Mato Grosso do Norte Presidente da OAB em Alta Floresta defende abertura do Judiciário Foto: Jornal MT Norte A presidente da 8ª Seccional da OAB [Ordens dos Advogados do Brasil] em Alta Floresta, Dra. Lurdes Volpe Navarro, em entrevista ao jornal Mato Grosso do Norte, se posicionou contrária ao fechamento do poder Judiciário, por meio de uma Portaria da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Helena Póvoas. Na sexta-feira, 21, a presidente do JT/ MT determinou o fechamento, medida que é extensiva a todas as Comarcas do Estado, devido ao crescimento dos casos de covid-19. O fechamento vale por 10 dias, mas o temor dos advogados é que, decorrido este prazo, haja um novo prolongamento. Para Lurdes, além de não resolver o problema da pandemia, o fechamento do fórum não causa transtornos apenas aos advogados, mas toda a sociedade é prejudicada. Muitas pessoas, conforme ela, procuram o fórum em busca de informações e para tirar suas dúvidas sobre demandas, pois não sabem que atitude tomar diante de algumas situações. Portanto, caso a decisão não seja revogada, ela diz que gostaria de convocar a sociedade para se manifestar contra esta situação. Dra. Lurdes Navarro, da 8ª Seccional da OAB, diz que prejuízo é extensivo à toda a sociedade “Ficou comprovado que fechar os serviços não é a solução. Aqui em Alta Floresta, na primeira fase da covid, o fórum ficou fechado o tempo todo e teve problemas sérios, com óbito de dois servidores. E não se contaminou no trabalho porque estava fechado. Não sei se fechar é eficaz para evitar o contágio”, observa. De acordo com Dra. Lurdes, na segunda-feira, a presidente da OAB estadual, Gisela Cardoso, se reuniu com a presidente do Tribunal de Justiça, Maria Helena, e saiu otimista do encontro, no sentido que a decisão seja revista. A perspectiva dos profissionais de advocacia, é que haja uma reabertura. Elas devem se reunir ainda esta semana para voltar a falar sobre o assunto, pois a presidente do TJ/ MT se mostrou sensibilizada e vai analisar a possibilidade de rever sua decisão. Os advogados da seccional de Alta Floresta, conforme a presidente da Ordem, são favoráveis a reabertura do poder Judiciário. “Nossa cobrança é no sentido de reabrir. Já pensou se todos os setores da iniciativa privada fechassem, que caos não iria se transformar?”, questiona. “Acho que devem ser feitos escalonamentos, tomar todos os cuidados de prevenção. Se precisar, estabelecer critérios para atendimentos dos advogados. Mas não esse fechamento brusco, sem motivo plausível e sem avisar ninguém, pegando todos de surpresa. Além do mais, todos os órgãos públicos estão trabalhando e só a justiça fechou!”, protesta a presidente da Ordem. O fechamento do fórum, de acordo com ela, torna complicado o trabalho do advogado, mesmo que tenha atendimento online. “Algumas audiências podem ser feitas online, as testemunhas podem ser ouvidas, o juiz entra no momento certo e é bacana de ser feita. O problema é o noso dia-a-dia. Tem ações complexas que a audiência online não é adequada e a audiência presencial seria necessário”, exemplifica. “Se eu preciso de um despacho urgente, tenho que falar com o juiz por e-mail ou whatsApp. E o advogado não consegue demonstrar claramente a sua necessidade, como se estivesse falando pessoalmente”, acrescenta. Lurdes também cita o prejuízo financeiro, porque muitas pessoas não sabem como funcionam o atendimento online e deixam de procurar o advogado porque o fórum está fechado.

