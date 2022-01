Destaques 27/01/2022 10:19 Redação I Nativa News Médico é detido em Alta Floresta após agredir e ameaçar a esposa por fotos em rede social Foto: Divulgação O caso foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (26) no bairro Cidade Bela em Alta Floresta. O médico que atende na rede pública municipal foi denunciado pela esposa por agressão e porte de arma de fogo. Detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Conforme registro da Polícia Militar, a mulher acionou a polícia informando que havia sido agredida na noite anterior, que seu esposo havia lhe agredido enquanto estava com o filho do casal no colo. Que caída no chão o agressor lhe tomou a força a aliança que estava em seu dedo. Que após as agressões o casal foi dormir. Que ao chegar para o almoço nesta quarta, o esposo novamente lhe agrediu, verbalmente desta vez, quebrou seu aparelho celular e chip, fez ameaças e foi trabalhar.

O motivo das discussões, segundo a mulher, são fotos que ele postou em suas redes sociais. A mulher relatou temer pela vida, pois o agressor possui uma arma de fogo e ameaçou ela, dizendo que " se ela fosse embora iria se arrepender e toda família pagaria". Diante os relatos, uma guarnição se deslocou até a residência para o depoimento da vítima.

O médico foi procurado em seu local de trabalho e informado sobre a presença da guarnição de Polícia Militar, indagado sobre as agressões e a arma, o suspeito informou que possui a arma, que foi localizada no interior sei veículo, desmuniciada em uma maleta. A arma, um revólver calibre 38, foi apreendido e o homem detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

