Destaques 27/01/2022 13:30 Assessoria de Imprensa – Infraero Infraero firma contrato para Gestão do Aeroporto de Sorriso Foto: Prefeitura de Sorriso A Infraero foi contratada pela Prefeitura de Sorriso (MT), por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, para a gestão, operação e manutenção do Aeroporto Regional de Sorriso/Adolino Bedin. Os serviços a serem prestados pela Infraero incluem gestão administrativa e operacional do aeroporto, gerenciamento das tarefas de rotina essenciais ao seu funcionamento, bem como o atendimento aos requisitos estabelecidos nas legislações vigentes. A Companhia também ficará responsável por atividades como treinamentos obrigatórios, limpeza, comercialização de áreas externas, manutenções preventivas, apoio de TI, entre outros. O prazo para prestação dos serviços é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 meses. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Oliveira, pontua que o debate para a contratação de uma nova empresa iniciou em julho de 2021 com a participação da Comissão Aeroportuária, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Executivo e Legislativo. “Buscamos os dados no país todo em relação à aeroportos; hoje dos 10 aeroportos que mais se destacam no país; seis são administrados pela Infraero”, explica. Além de assumir a responsabilidade das operações; a Infraero fará a comercialização com a busca de novos voos comerciais. “Hoje temos Cuiabá/Sorriso e vice-versa; a intenção é ofertar uma linha Sorriso/Brasília e outra Sorriso/Cuiabá/Campinas”, destaca Oliveira. “Agradecemos a todos que estiveram juntos nesse processo que foi bem cuidadoso e demorado”, frisa. O superintendente de Negócios da Infraero, Rodrigo Medeiros, destaca que a Infraero tem vasto conhecimento em operações aeroportuárias, incluindo os desafios característicos dos aeroportos regionais. “Será um orgulho contribuir com o desenvolvimento da aviação na região de Sorriso. A Infraero conta equipes altamente capacitadas, prontas para prestar serviços de excelência em todo País e assim será com esse novo contrato”, acrescenta o superintendente. Infraero – Prestadora de Serviços A Companhia tem 48 anos e atua como braço executor de políticas públicas para a aviação civil, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária. Sua rede é composta, atualmente, por 40 aeroportos, incluindo os leiloados em abril de 2021, além de 5 contratos de gestão e operação junto a Estados e Municípios. A Empresa tem presença nacional e expertise consolidada para oferecer serviços de ponta-a-ponta da infraestrutura aeroportuária, ou seja, desde o projeto, passando pela obra de engenharia, manutenção, gestão e a própria operação, além de oferecer treinamento técnico e o desenvolvimento de soluções digitais.

