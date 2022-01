Destaques 28/01/2022 10:42 MT-320: Funcionário da concessória Via Brasil compacta massa asfáltica com os pés Reprodução Para quem já desconfiou de que o serviço estava sendo feito de forma displicente ou incorreta, um usuário da rodovia MT-320 flagrou um trabalho de tapa buracos em situação inusitada no trecho entre os municípios de Colider e Nova Santa Helena. O trabalho estava sendo realizado por um funcionário da concessionária responsável pela manutenção da rodovia, mas a indignação se dá ao fato de que o trabalho estava sendo realizado de forma "manual". O valor cobrado nas praças de pedágio é questionado. O operário estava compactando a massa com os pés. A concessionária Via Brasil detém a concessão das rodovias MT-320 e MT-208, no trecho entre o entroncamento com a BR-163 até o município de Alta Floresta. O valor da tarifa básica é de R$ 9,40 para veículos de passeio e 18,80 caminhões -Cavalo/Furgão A nossa reportagem tentou contato com assessoria da empresa para falar sobre o flagrante, porém não obtivemos resposta até o momento.

