Destaques 28/01/2022 15:28 Redação I Nativa News Paranaita: Mãe denuncia o próprio filho à polícia após encontrar drogas e munições no quarto Foto: Divulgação O adolescente foi denunciado pela própria mãe, que acionou o Conselho Tutelar após encontrar munições de arma de fogo e produto entorpecente no quarto. No local foi constatada a veracidade da denuncia, mas o adolescente não foi localizado.

Conforme registro da polícia, após a denúncia da mãe, a Polícia Militar foi acionada e seguiu até a residência, onde foram encontradas porções de drogas aparentando ser droga sintética e 12 munições de calibre .380, uma munição de 38 e 03 munições de calibre 20.

A mãe informou que o filho havia saído cedo para trabalhar, rondas foram realizadas, mas o adolescente não foi localizado.

Voltar + Destaques