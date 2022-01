Destaques 29/01/2022 06:09 G1 MT Fim de semana será chuvoso e fresco em Mato Grosso, aponta Inmet A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o estado de Mato Grosso terá bastante pancadas de chuvas neste fim de semana. A temperatura mínima deverá ser de 22°C e a máxima 30°C. Na região metropolitana de Cuiabá, o sábado e o domingo será nublado, com chuvas por vezes forte e trovoadas isoladas. A temperatura mínima vai variar entre 23° e 24°C, e a máxima não deve passar dos 30°C. Em Rondonópolis, a 218 km da capital, o tempo também deverá ficar nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima irá variar entre 21° e 22°C, com máxima de até 30°C. Esses dois municípios estão classificados na zona laranja de perigo de chuvas intensas, com 30 e 60 milímetros/hora ou 50 e 100 milímetros/dia, e ventos intensos de 60-100 km/h. O Inmet alerta a população quanto ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Já em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, o clima no fim de semana será mais ameno, com mínima de 22°C e máxima de 28°C. O céu deve ficar coberto de nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Sorriso, a 420 km da capital, deverá ser ainda mais fresco. No sábado, está prevista temperatura mínima de 22°C e máxima de 28°C. Já no domingo, a mínima deve permanecer a mesma, porém com máxima de 25°C. O tempo deverá ficar nublado, tendo pancadas de chuva e trovoadas. Alta Floresta, o clima no fim de semana será mais ameno, com mínima de 24°C e máxima de 29°C. O céu deve ficar coberto de nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Esses dois municípios, entretanto, estão na zona de alerta amarelo e as chuvas e os ventos deverão ser menos severos, conforme o Inmet.

