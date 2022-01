Destaques 29/01/2022 07:33 Redação I Nativa News DETIDO: Câmera flagra criminoso furtando gaveta de caixa registradora em conveniência de posto em AF Foto: Reprodução Um furto e uma tentativa de furto foram registradas por imagens de circuito interno de dois estabelecimentos em Alta Floresta na madrugadas de sexta-feira (28), os casos registrados junto a Polícia Militar nas primeiras horas da manhã, rondas foram iniciadas tentativa de localizar o suspeito que aprecia nas imagens, no início da tarde o homem foi detido.

Por volta das 02h00 da manhã imagens de circuito interno de uma drogaria na avenida Ludovico da Riva Neto registraram a tentativa de furto. Ao chegar pela manhã funcionários perceberam a porta danificada, ao consultar nas imagens foi verificado as características do suspeito, como as vestes e uma bicicleta utilizada para o transporte.

Às 02h32 imagens do circuito interno registraram novamente a ação, o elemento levou a gaveta do caixa da conveniência de um posto de combustíveis no Setor G. o comunicante relatou à polícia que no caixa continha dinheiro para troco. As imagens registraram que o suspeito entrou pulando o muro dos fundos.

Rondas foram intensificadas pela Polícia Militar, que por volta das 14h45 conseguiu localizar o suspeito, próximo ao terminal rodoviário. Ao notar a presença da guarnição o suspeito tentou fugir, mas foi abordado. O homem de 33 anos confirmou a tentativa de furto e o furto, alegando que na gaveta do caixa haviam apenas papeis.

Diante os fatos o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

