29/01/2022 08:25 MT 320: "Todas as unidades são orientadas para agir proativamente", diz Via Brasil sobre tapa-buraco Um usuário da rodovia MT-320 flagrou funcionário da Via Brasil utilizando a massa asfáltica para tapar buracos, mas compactando o material com os pés dentro da erosão. No vídeo o usuário relata desvio de função e reclama o valor pago em pedágio. " Olha aí gente parece brincadeira, o cara da Via Brasil com saquinho de piche e pedra brita tampando os buracos com os pés, não usa maquinários, não tem dinheiro, a Via Brasil está pobre cobrando 9 reais para fazer essa porcaria na nossa rodovia MT 320 que liga Alta Floresta a Santa Helena", relata o usuário. Em nota a via Brasil diz que a equipe é orientada para atuar imediatamente em toda e qualquer circunstância que existir algum risco ao usuário. Confira a nota: As equipes são orientadas para atuar imediatamente em toda e qualquer circunstância que existir algum risco ao usuário. Uma lasca de pneu, uma peça de metal ou um buraco que oferecer risco são essas circunstâncias. Todas as unidades são orientadas para agir proativamente. O colaborador deve ter visto o buraco que oferecia risco a algum motoqueiro. O material utilizado chama InstantPav. Não solta resíduos e sofre compressão dos próprios pneus. O colaborador podia ter sinalizado o local. É o procedimento recomendado. Além disso, devido às fortes chuvas, a concessionária mantém várias equipes permanentes e exclusivas de tapa-buracos.

