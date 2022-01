Destaques 29/01/2022 17:14 José Vieira do Nascimento - Jornal MT Norte Prefeito de Nova Bandeirantes teme falta de medicamentos e testes com agravamento da pandemia Jornal MT Norte O prefeito de Nova Bandeirantes, César Augusto Perigo (MDB), em entrevista ao jornal Mato Grosso do Norte, na quarta-feira, 26, externou sua preocupação com o agravamento da pandemia da covid-19. O gestor teme que, com a conflagração do vírus, que recrudesceu sua capacidade de infecção, desencadeando uma nova onda na pandemia, possa vir a faltar não apenas leitos para abrigar os pacientes em estágio mais grave da doença, mas os medicamentos básicos e testes para detectar o contágio da covid. Em Nova Bandeirantes, conforme o prefeito, já está faltando medicamentos para os pacientes. Segundo o prefeito, o município está registrando uma média de 50 casos positivos por dia. A prefeitura realizou licitação para a compra de medicamento. Porém, a empresa vencedora não tem os remédios para entregar devido ao aumento de casos no Brasil. Os estoques de medicamentos acabaram Em Nova Bandeirantes já está faltando remédios básicos e prefeitura não está encontrando para comprar “Aumentou muito os casos e as empresas não tem sequer os remédios básicos como dipirona. A empresa que venceu a licitação nos garantiu que entrega dia 15 de fevereiro e estou procurando onde tem para comprarmos por compra direta, mas não estamos encontrando”, enfatiza César. “Como vamos conseguir fazer 100 testes todos os dias? Não tem estoques de remédios, testes e recursos que sejam suficientes para darmos conta de tudo isto”, questiona o prefeito. Na opinião do gestor, esta situação não é peculiar a Nova Bandeirantes. Conforme ele, outros municípios também já enfrentam a mesma dificuldade. E irá faltar testes e remédios em muitos lugares. “Estou conversando com a equipe para buscar uma solução e verificar o que vamos fazer. Os testes vão faltar em muitos lugares. Nós estamos tentando comprar, estamos tentando conseguir com o governo do Estado, para não deixar faltar. Mas os estoques no município estão mínimos, aliás em todas as prefeituras da região. Está em falta até no particular. A situação é triste!”, comenta César. Toque de recolher - O prefeito César Augusto Perigo, diante da gravidade da situação pandêmica, decidiu decretar toque de recolher como medida de contenção ao avanço da covid no município. A medida começou a valer no dia 26 e restringe a circulação de pessoas entre 23h e 5h. Além disso, o decreto também proíbe eventos com show ou música ao vivo, de qualquer categoria e em qualquer atividade comercial. Também foram proibidas festas particulares, como casamentos, aniversários, e foram paralisadas todas as competições esportivas.

