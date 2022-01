Destaques 29/01/2022 20:37 Com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados Alta Floresta tem 537 casos ativos do novo coronavírus Foto: AGÊNCIA BRASÍLIA Conforme os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, neste sábado (29), há 537 casos ativos de covid-19 no município. Nas últimas 24 horas foram confirmados 38 novos casos da doença e 41 novos casos de pessoas diagnosticadas como recuperadas. Alta Floresta registra que 12417 pessoas já contraíram a doença, 11.726 já se recuperaram e 154 correspondem a pacientes com a doença que evoluíram para óbito. A ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com COVID no Hospital Regional, das 10 vagas disponíveis, 10 são ocupadas no momento. Já na rede privada, dos 10 leitos, 9 ocupadas e sete pacientes são de outras cidades. Conforme o boletim, não foi registrado nenhum novo óbito em comparação ao último emitido.

Voltar + Destaques