Destaques 29/01/2022 22:00 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motociclista fica ferido após colisão com carro na perimetral Rogério Silva O acidente envolveu um veículo Creta, branco e uma motocicleta. Registrado no final da tarde deste sábado (29) na perimetral Rogério Silva em Alta Floresta. O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin com vários ferimentos.

Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o jovem de 21 anos que conduzia a motocicleta, teria avançado o sinal vermelho do semáforo, localizado na esquina da avenida São Gabriel, principal via de acesso ao bairro Boa Nova 3, vindo a colidir frontalmente com o veículo.

O jovem sofreu vários ferimentos, entre eles na cabeça, apresentando suspeita de traumatismo craniano e suspeita de fratura em uma das pernas.

