Destaques 30/01/2022 07:32 G1MT Pesquisa que deve identificar variantes e incidência do vírus da Covid em assintomáticos é feita em Alta Floresta e outras duas cidades de MT Participam da pesquisa moradores de Cuiabá, Várzea Grande e também de Alta Floresta. Foto: Thiago Duarte/Sesau Uma pesquisa financiada pela Organização Pan-americana da Saúde teve início no Brasil e tem voluntários em três cidades de Maro Grosso. Em Mato Grosso, participam da pesquisa moradores de Cuiabá, Várzea Grande e também de Alta Floresta. Nesta semana, as ações foram concentradas no Centro-Oeste. O objetivo é identificar as variantes em circulação e a incidência do vírus em pessoas que não apresentam sintomas da doença. A diretora Laboratório Central, Elaine Cristina de Oliveira, estima que 10% das pessoas que passarão por sequenciamento genético testadas sejam positivadas. A pesquisa foi feita com voluntários que não apresentavam sintomas. O PCR é feito com a coleta de secreção do nariz. o exame detecta o material genético do coronavírus e oferece resultados confiáveis. Essa contribuição para identificação e sequenciamento genético do vírus é muito importante, já que são informações que poderão ser usadas até mesmo por autoridades em saúde na definição das estratégias de enfrentamento a pandemia.

