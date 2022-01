Destaques 30/01/2022 08:16 Redação I Nativa News Alta Floresta: Sob efeito de droga filho agride a mãe e acaba detido pela PM Foto: Arquivo Nativa News A vítima é uma mulher de 42 anos, que relatou sofrer constantemente agressões, principalmente psicológica por parte do filho, que é usuário de drogas e bebidas alcoólicas. Neste sábado relatou que foi agredida fisicamente, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

O fato foi registrado pela Polícia Militar neste sábado (29) no bairro Jardim Panorama. Conforme relatos da vítima, mãe do agressor, o jovem lhe agrediu com tapas e palavrões. Uma guarnição se deslocou até o endereço, onde o jovem foi encontrado sob efeito de substância entorpecente e agressivo.

Diante a situação o jovem foi algemado e conduzido, o boletim de ocorrência registrado. O caso passa a ser acompanhado pela Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta.

