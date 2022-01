Destaques 30/01/2022 16:45 Redação I Nativa News MEDIDA POLÊMICA: Município de Apiacás estuda volta de pulseira vermelha para pessoas com covid-19 Foto: Reprodução Em 2021, Apiacás aderiu ao uso obrigatório de uma pulseira vermelha, para identificar pessoas que foram diagnosticadas com a covid-19. Meses depois, o município estuda voltar com a medida. O prefeito de Apiacás, Julio Cesar dos Santos (MDB), afirmou que aguarda o número de casos da doença subir para assinar o decreto.

O emedebista pontuou que a classificação de risco para a covid-19 está baixa, porém, pode retornar com a lei. “Estamos esperando o decreto, até final de semana que vem se continuar subindo vamos voltar sim”, disse.

Conforme boletim epidemiológico do município, atualizado na última quarta-feira (27), 2.492 casos foram confirmados em Apiacás, sendo 111 ativos. Existem 33 casos suspeitos da doença e outras 24 pessoas foram vítimas.

Medida polêmica, que é classificada como discriminatória e inconstitucional pela Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso (OAB/MT), o uso das pulseiras tem sido justificado pelo prefeito como o último recurso para conter o avanço da pandemia na cidade, onde pessoas com a doença circulam livremente quando deveriam estar isoladas em casa. Com informações Gazeta Digital

