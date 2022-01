Destaques 31/01/2022 08:22 Nortão Online Bandido morre e outro fica ferido em assalto à casa de policial em Colíder Nortao Online Um policial militar de Colíder foi rendido por três assaltantes na noite deste domingo (30), em sua residência no Jardim Everest. Eles aproveitaram um momento que o policial abriu o portão para receber uma entrega e adentraram no quintal da residência, rendendo a vítima e o agredindo com coronhadas. Aparentemente, eles não sabiam que se tratava da casa de um policial, mas algum tempo depois, quando levaram a vítima para o interior do imóvel, um deles o reconheceu. Os bandidos não notaram que a arma do policial estava em um móvel entre a cozinha e a sala e aproveitando um momento de distração, ele conseguiu pegar sua arma e disparou contra os criminosos. Houve uma troca de tiros e os bandidos fugiram, levando apenas uma corrente de ouro e um celular Iphone12. A Polícia Militar e bombeiros foram acionados, prestaram socorro aos policial ferido e localizaram o corpo de um dos bandidos, já sem vida. Posteriormente, foi identificado como Lucas Fagundes Jacome, de 21 anos. No local, os criminosos esqueceram um celular Samsung. Houve uma chamada, atendida pelos policiais, onde um comparsa perguntava onde eles estavam para ir busca-los. O policial que atendeu marcou um ponto de encontro, perto da associação dos servidores públicos. Pouco depois, foram até o local e conseguiram prender o suposto “motorista de fuga”. Um dos assaltantes da residência ligou para o comparsa e informou que estava baleado e forneceu o endereço da residência onde estava, sendo preso juntamente com o terceiro assaltante. Parte da ação na casa do policial militar foi registrada por câmeras de segurança.

