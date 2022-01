Destaques 31/01/2022 11:48 Sete hospitais estão com leitos de UTI Covid lotados em MT Além dos sete que estão 100% ocupados, oito estão com a capacidade acima de 50%. Foto: Christiano Antonucci Sete hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) estão com os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com Covid-19 lotados em Mato Grosso, de acordo com o último boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), nesse domingo (31). A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 85,55%. Mato Grosso possui 16 hospitais com leitos exclusivos para tratamento de pacientes infectados com o novo coronavírus. Além dos sete que estão 100% ocupados, outros 8 estão com a capacidade acima de 50%. Somente um hospital está com a capacidade em 30%. De acordo com o boletim, ao todo, são 257 leitos de UTI e apenas 31 estão disponíveis para atender novos pacientes. Já os leitos de UTI pediátricos estão 90% ocupados. O estado possui 10 leitos para crianças com Covid-19 e apena um está disponível. Segundo o boletim da SES, os leitos de enfermaria estão com taxa de ocupação em 44%. Das 493 vagas, 200 estão ocupadas. Confira quais hospitais estão lotados: Hospital Vale do Gauporé, em Pontes e Lacerda

Hospital Universitário Julio Muller, em Cuiabá

Hospital Regional de Cáceres

Hospital Regional de Sinop

Hospital Municipal Arlete Daisy Cichetti de Brito, em Tangará da Serra

Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, Barra do Garças

Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá Em Mato Grosso, foram registrados, até esse domingo (30), 625.341 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia e 14.281 mortes devido ao vírus. Atualmente, 885 pacientes estão internados em UTIs e enfermarias públicas do estado.

