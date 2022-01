Destaques 31/01/2022 16:58 Redação I Nativa News Prefeitura de Alta Floresta disponibiliza link para cadastro da vacinação de crianças de 05 a 11 anos Avanço da variante Ômicron reforça importância de vacinar os pequenos Foto: Reprodução O avanço da variante Ômicron do coronavírus em Alta Floresta houve crescimento de mais de 50% de pacientes menores de idade com confirmação ou suspeita da doença ao longo de janeiro. Essa é a faixa etária menos protegida pelas vacinas contra a pandemia até o momento por ter sido a última a entrar no programa nacional de imunização. A Prefeitura de Alta Floresta, através da secretaria de saúde, disponibiliza um link de cadastro com os dados da criança e colocar seu telefone para contato para estar sendo realizado o agendamento da aplicação da vacina. CLIQUE AQUI PARA REALIZAR O CADASTRO Se você é responsável por uma criança entre 5 e 11 anos , cujo cronograma de vacinação ainda não contempla a idade de sua criança, faça o cadastro e aguarde contato telefônico das equipes da prefeitura. Para eventualmente a pessoa que não conseguir realizar ou tiver dificuldade, pode procurar a sua unidade de saúde de referência para estar realizado o cadastro. Com informações da Assessoria

