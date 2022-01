Destaques 31/01/2022 17:40 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem encosta em fio de alta tensão e sofre descarga elétrica O incidente foi registrado no final da tarde do último sábado (29) no setor Industrial em Alta Floresta. O homem de 55 anos foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, por militares do Corpo de Bombeiros.

Para os militares o homem relatou que subiu no coqueiro para retirar alguns cocos, quando uma folha encontrou na rede de Alta tensão da energia elétrica, provocando uma descarga elétrica. O homem caiu de uma altura de aproximadamente 04 metros, sofrendo queimadura de 3 grau na mão esquerda.

Ao chegar no local, o homem foi encontrado consciente e orientado, sendo levado para atendimento médico.

