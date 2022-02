Destaques 01/02/2022 06:23 Seciteci prorroga inscrições para cursos técnicos em Alta Floresta, Sinop e demais polos de MT Foto por: Emilia Tarsitano A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (Seciteci) prorrogou até o dia 02 de fevereiro o prazo para inscrição no processo seletivo para os cursos técnicos ofertados pelas Escolas Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso. As vagas correspondem aos cursos de Enfermagem e Agropecuária nas Escolas Técnicas de Alta Floresta e Poxoréu; Análises Clínicas e Agropecuária em Barra do Garças; Enfermagem em Diamantino; Comércio Exterior, Logística e Agricultura em Lucas do Rio Verde; Agricultura, Edificações, Eletrotécnica e Agrimensura em Rondonópolis; Agropecuária em Tangará da Serra, e Comércio Exterior e Logística em Sinop, e o curso de Agricultura na unidade remota de Porto dos Gaúchos. Os cursos serão coordenados pelas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) dos respectivos polos. Os interessados deverão efetuar as inscrições até o próximo dia 02 de fevereiro. O formulário para inscrição e demais informações referentes ao processo seletivo estão disponíveis no Portal Seletivo/SECITECI/MT ou pelo link: https://sites.google.com/secitec.mt.gov.br/processoseletivosecitecimt Os cursos serão ofertados na modalidade presencial e nos formatos concomitante, em que o aluno deverá ter 16 anos completos e estar cursando o ensino médio, além do formato subsequente, devendo o aluno ter também 16 anos completos e já ter concluído o ensino médio. Os alunos interessados no curso Técnico em Enfermagem deverão ter 17 anos completos.

Voltar + Destaques