Destaques 01/02/2022 09:47 Redação I Nativa News Alta Floresta: Vereadora quer anular projeto que proíbe passaporte da vacina Foto: Reprodução A vereadora de Alta Floresta, Ilmarli Teixeira (PT), entrará com ação no Ministério Público para tentar anular o projeto Lei nº 2.683/2021 que “Veda ao Poder Público a instituição de qualquer exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19, para acesso aos estabelecimentos comerciais e congêneres, no âmbito do município. Ilmarli Teixeira diz que “ Não existe legitimidade na lei, estarei entrando hoje no Ministério público do nosso município que observe a recomendação do MP de Matupá e que o nosso município possa ter o mesmo pedido da revogação da lei do passaporte da vacina e da linguagem neutra”. Lei mais: Prefeito de Alta Floresta sanciona lei que proíbe exigência do passaporte de vacina Leia mais: Câmara de Alta Floresta aprova projeto que proíbe exigência do “passaporte da vacina” no município Para a petista, é um completo absurdo, o executivo sancionou uma lei, que ele mesmo executou um decreto em cima dessa lei. “ É uma lambança uma falta de coerência de compreensão, que fica difícil, ” argumenta. Já o autor do projeto Lei nº 2.683/2021 Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), disse que é importante fazer um adendo que o prefeito sancionou o projeto, porém o MP exigiu que se fizesse um decreto exigindo o passaporte em algumas situações. Não há inconstitucionalidade no projeto, porém o judiciário vem fazendo o seu papel determinando as diretrizes diante da pandemia. A lei é muito ampla e usar isso politicamente é menosprezar o direito da sociedade. “Vale lembrar que há uma manifestação no MP para que a lei seja revogada e estamos esperando a determinação judicial para que a mesma seja revogada conforme entendimento do judiciário. É importante frisar que o judiciário venha a público e se manifeste contra o projeto apresentando seu entendimento e pedindo o agravo da revogação da referida lei. Uma coisa importante é salientar que os casos positivados da COVID estão sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica do município, e o não cumprimento da quarentena imposta pode imputar crime e passível de multa”, esclarece o texto.

