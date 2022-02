Destaques 01/02/2022 10:27 Redação I Nativa News Moradores de Alta Floresta reclamam de água barrenta nas torneiras Moradores dos bairros Cidade, Boa Esperança e Boa Nova, em Alta Floresta, reclamam de estarem recebendo água barrenta nas torneiras de suas residências e de constantes interrupções no abastecimento. A situação tem causado prejuízos aos moradores. A moradora do bairro Boa Esperança Janete Arruda Silva, 48, conta que, na casa dela, a água ficou barrenta e isso causou um transtorno: — Infelizmente, roupas têm ficado manchadas. Eu estou com uma máquina de roupa branca toda manchada. Os moradores também dizem que já abriram diversos protocolos e não recebem retorno. Em contato com a nossa reportagem, a assessoria disse que a companhia estará enviando equipe nos bairros para averigua o ocorrido.

