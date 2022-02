Destaques 01/02/2022 19:16 Oito empresas entregam propostas para construção do Hospital Regional de Alta Floresta Valor estimado para a execução da obra é de R$ 119 milhões Foto: Divulgação Oito empresas se interessaram e apresentaram propostas para a execução da obra de construção do Hospital Regional de Alta Floresta, durante sessão de concorrência pública realizada nesta terça-feira (02.02). A construção da unidade de saúde está estimada em R$ 119 milhões e contará com aproximadamente 17 mil metros quadrados. Conforme o setor de Obras da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), a documentação apresentada por cada uma das empresas será submetida ao processo de análise para saber se estão de acordo com os termos estabelecidos em edital. Após essa análise, a SES irá publicar em Diário Oficial do Estado o nome das empresas homologadas, ou seja, que atenderam aos critérios previstos em edital e concorrerão entre si para a construção do hospital. A empresa que apresentar o menor preço ganha a licitação. A estrutura O Hospital Regional de Alta Floresta contará com 111 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade. A unidade de Saúde também vai ter 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia. Novos hospitais O Governo do Estado também irá iniciar em 2022 a construção de outros três novos Hospitais Regionais, como de Juína, cuja licitação está em fase de análise de recurso das cinco empresas habilitadas para a obra da unidade de saúde. O hospital está estimado em R$ 119 milhões e contará com aproximadamente 17 mil metros quadrados. Para a concorrência da construção do Hospital Regional do Araguaia, localizado em Confresa, a SES está analisando a documentação para habilitação de empresas interessadas na obra. O valor estimado da obra é de R$ R$ 116,7 milhões. Também foi publicado o aviso de abertura do edital de licitação para a construção do Hospital Regional de Tangará da Serra, estimada em R$ 117,2 milhões. A licitação será na modalidade concorrência. A sessão de concorrência está marcada para o dia 03 de março de 2022, às 9h30, na sala de licitações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), situada no Centro Político Administrativo, Rua C, Bloco III.

Voltar + Destaques