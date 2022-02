O menino Pedro Henrique Ribeiro de Souza de 11 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a covid-19 em Alta Floresta. A vacinação ocorreu por volta das 08h00 desta terça-feira (01/02) no ponto exclusivo preparado especialmente para atender esse público. O município segue a ordem de vacinação estabelecida pelo Ministério de Saúde.

A vacinação iniciou por meio de agendamento, após cadastro, realizado pela equipe da vigilância epidemiológica, acontece o agendamento do dia e horário que os pais ou responsáveis deve comparecer com a criança a ser vacinada. “Os pais podem acessar o link, as técnicas vão buscar essa inscrição e vão ligar para os pais para que haja o agendamento no horário, o pai vindo nesse horário, nós temos que contabilizar que cada criança vai ficar 20 minutos em observação, então nós não podemos ter uma fila grande”, frisou a secretária de saúde, Sandra Corrêa de Mello.

É necessário que um dos responsáveis acompanhe a criança no momento da aplicação e leve o documento de identificação do menor (CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacinação). Como incentivo, a criança ganha um certificado de coragem no momento da vacinação.

Acompanhado da mãe, Pedro Henrique recebeu a primeira dose da vacina em Alta Floresta. “Eu como enfermeira, vejo a importância do meu filho estar sendo imunizado, porque existe o calendário nacional que é realmente para defender, então a única maneira que nós temos hoje para se defender dessa pandemia, dessa doença, é a vacina. Então não tem o porquê contrariar dessa medida de prevenção, estou fazendo a minha parte, cuidando dos meus filhos e isso é que vale a pena pra mim”, destacou a mãe, Marcia Regina Ribeiro de Oliveira.

“Todo mundo deveria trazer para a gente tentar conviver com o covid, se todo mundo trazer as crianças vão ficar imunizadas, com a volta as aulas vai ser muito melhor todas as crianças estarem imunizadas. O Oscar está muito bem, o atendimento aqui hoje foi ótimo, a pessoa que ligou pra vir hoje é muito atenciosa, as enfermeiras aqui também são ótimas”, destacou Juliana Fabian, mãe do Oscar de 10 anos, uma das primeiras crianças a receber a vacina.

Assessora de Vigilância Epidemiológica, Marinez Olímpia da Cunha, destaca que a secretaria recebeu 17 orientações do Ministério da Saúde da Anvisa para então dar início à vacinação de crianças e pré-adolescentes com idade entre 05 e 11 anos. “Nós estávamos recebendo um treinamento porque é uma vacina voltada para crianças, toda a logística é diferente, então a gente precisava além de ser treinado, treinar uma equipe exclusiva para fazer a vacina da criança. Seguindo a Nota Técnica orientada pelo Ministério da Saúde, preparando o local ideal para crianças, para a vacinação infantil”.

Algumas orientações precisam ser seguidas antes e depois da vacinação, como estar na faixa etária de 05 à 11 anos, não ter tomado a vacina do calendário infantil que é feito nas unidades de saúde por 15 dias, tem que ter esse intervalo, se caso a criança estiver acometida por covid, aguardar 30 dias após a alta para poder fazer a vacina contra a covid-19.

“É importante os pais ficarem observando que é possível apresentar até depois de 48 horas da vacina, dor de cabeça, febre, dor no corpo, dor no local da aplicação, estes são os efeitos adversos que podem ocorrer, considerados leves, caso a criança venha a apresentar algo diferente da sua rotina, que nunca tenha comentado com o pai, como por exemplo dor no peito, fadiga, vier a apresentar dores nas articulações, é importante estar levando à unidade de saúde para avaliação médica”, pontuou a enfermeira Rosemar Alves Bento.

O objetivo da Prefeitura é que a cobertura vacinal na cidade chegue próximo a 100%. Para isso, profissionais foram mobilizados pela Secretaria de Saúde nesta etapa da campanha, que requer uma atenção especial. “É importante o cuidado com essa criança, nesse ambiente nós temos a garantia de que somente a vacina própria para o público infantil vai ser aplicada, não correndo risco nenhum de que se misture a vacina, ou que se misture atendimento, o ambiente foi feito só para isso. Os técnicos que estão aqui estão treinados para dar para este público e para os pais, a garantia de que a secretaria está sim, olhando atentamente pra vacinação infantil e está sim se preparando para atender esse público de forma segura”, concluiu a secretária Sandra Corrêa de Mello.

Para o prefeito Valdemar Gamba, que acompanhou a vacinação das primeiras crianças no município, a conscientização da população é a maior segurança. “É muito importante ter chegado a vacina para as crianças, onde temos números e comprovação de que a vacina é eficiente, agora com a volta às aulas, imunizando as crianças para que não tenha, mesmo que venha a se contaminar, a gravidade, é muito importante que a população adere e venha se vacinar”, apontou Gamba pontuando que, “Para as crianças chegou o momento de se vacinar, mas também a conscientizar a população que é importante que façam a primeira, a segunda dose e assim por em diante, realmente como for necessário tomar a vacina para que nós continuemos. Uma situação que nós temos que conviver com o covid agora, então para conviver e para que nossas atividades continuem com normalidade, o caminho é vacinação”.